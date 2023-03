Otto marzo, la Cigl rende omaggio al Prefetto: “Una donna che ha saputo scalare la montagna”

Cerimonia a tema anche in Prefettura per la festa della donna. La “Mimosa della Cigl 2023” è stata consegnata al Prefetto Maria Rita Cocciufa. “Alla donna che ha saputo scalare la montagna e da quella cima guarda all'umanità con la dedizione e con il rispetto di una donna. Auguri signora Prefetto e continui ad essere ciascuna di noi”. Con questa motivazione - ha detto il segretario generale della Cgil di Agrigento Alfonso Buscemi abbiamo voluto consegnare questo fiore simbolico a Maria Rita Cocciufa, capace di conciliare l’autorevolezza del suo ruolo di rappresentante dello Stato nel territorio agrigentino con la sensibilità e umanità di una donna. Le abbiamo idealmente donato il simbolo della giornata nazionale della donna libera, nella libera Italia. E con lei, a tutte le donne che lottano per emergere in una società maschilista, che vengono sfruttate e malpagate, che faticano per affermarsi e subiscono molestie sui posti di lavoro, che subiscono le molestie sui posti di lavoro. Ma anche quelle maltrattate in ambienti familiari e che partono dalle loro lontane terre per salvare i propri figli morendo in mare. In particolare il nostro pensiero va alle donne iraniane e afghane private della loro libertà di studiare, di lavorare, di essere trattate alla pari di tutti gli esseri umani, ma anche a tutte le donne morte in mare nel naufragio di Cutro”.

A consegnare il simbolo dell’8 marzo è stato il segretario regionale del Cgil Ignazio Giudice: “E’ essenziale - ha detto - ricordare, indispensabile fare per vivere nella piena parità di diritti e anche di possibili prospettive”. Con la delegazione agrigentina c’erano anche la coordinatrice provinciale del dipartimento politiche di genere Caterina Sparacino, la responsabile del dipartimento giovani cultura e legalità Maria Concetta Barba e la segretaria confederale Salvina Mangione. Dopo la consegna della mimosa al Prefetto la delegazione si è spostata al viale Della Vittoria per distribuire il simbolo della giornata nazionale delle donne davanti alla scuola.