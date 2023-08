La comunità senegalese festeggia in città: per 2 giorni piazza Ravanusella sarà off limits

Il Comune di Agrigento ha emanato un’apposita ordinanza per istituire il divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza Ravanusella nelle giornate del 3 e 4 settembre, a partire dalle 7 del mattino e fino a cessato bisogno, per consentire lo svolgimento della festa della comunità senegalese denominata “Magal di Touba”. La zona, com’è noto, è abitata da numerosi immigrati che si sono tutti concentrati in questa particolare fetta di territorio.

La richiesta al Comune per l’istituzione di tali divieti è stata avanzata dal presidente della comunità senegalese agrigentina.