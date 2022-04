Il sorriso di Loredana Guida vive a Fontanelle, le sorelle: "Il nostro sogno è continuare a fare del bene in sua memoria"

Nel parco del sorriso inaugurato un grande murales che raffigura la giornalista agrigentina deceduta per malaria non diagnosticata in tempo

Un grande murales che raffigura il suo sguardo vigile rivolto ai bambini con l'indimenticato sorriso che è sempre vivo nella memoria di quanti l'hanno conosciuta. Questa è l'immagine di Loredana Guida - giornalista e docente agrigentina scomparsa per malaria non diagnosticata in tempo dai medici del nosocomio di Agrigento - che campeggia sul “Parco del sorriso”, l'area giochi del quartiere di Fontanelle. Nel giorno del suo compleanno familiari, amici, colleghi hanno voluto festeggiare Loredana. Tanta la commozione dei presenti. Una festa dedicata soprattutto ai piccoli tanto amati dalla scrupolosa docente. “Loredana – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie la sorella Luisa - è sempre con noi. Il nostro sogno è quello di continuare a fare del bene in sua memoria. Siamo sicuri che il sorriso di Loredana si rifletterà in quello dei bambini”.

“Ci manca tanto – dice invece la sorella minore Francesca – e per fare felice Loredana basterà un sorriso dei bambini che passeranno da qui”. In memoria di Loredana Guida è stato messo a dimora un albero di ulivo donato dal Lions club di Agrigento. Loredana è stata anche una collaboratrice di AgrigentoNotizie: Auguri Lò, ovunque tu sia!