È il giorno dei carabinieri: 210 anni dopo l'istituzione si torna a suggellare la vicinanza ai cittadini

È il giorno dei 210 anni dell'Arma dei carabinieri. Oggi, a partire dalle ore 19, si terranno le celebrazioni al tempio della Concordia.

La cerimonia, alla quale parteciperanno tutte le massime autorità civili, militari e religiose della provincia, "rappresenta l'occasione - spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento - per rinnovare l'impegno dell'Arma e suggellare la sua vicinanza ai cittadini al fine di salvaguardare la pubblica incolumità".

La ricorrenza del 5 giugno, in tutta Italia si celebra la "Giornata dell'Arma dei carabinieri", è stata istituita per mettere in evidenza le competenze e le peculiarità degli uomini e delle donne dell'Arma, nonché i compiti di difesa e di pubblica sicurezza che svolgono in tutto il Paese. La scelta del 5 giugno ha un significato preciso: in questo giorno del 1920 la bandiera dell'Arma fu insignita della prima medaglia d’oro al Valor Militare per la partecipazione dei carabinieri alla prima guerra mondiale.