209 anni di storia dell'Arma, il colonnello Stingo: “Dedichiamo questa festa alla provincia”

“Dedichiamo questa festa alla nostra provincia che è culla della civiltà e capitale della cultura. È un momento importante perchè il nostro legame con la città viene di più alla luce perchè siamo noi a celebrare Agrigento”. Così dai microfoni di AgrigentoNotizie il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Vittorio Stingo in occasione delle celebrazioni per i 209 anni di fondazione dell'Arma che, per avverse condizioni meteo, si sono svolte al teatro Pirandello e non nella Valle dei Templi per come era stato previsto.

Hanno scongiurato tragedie e assestato duri colpi allo spaccio di stupefacenti: ecco i carabinieri premiati