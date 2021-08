Musica e balli sull'arenile di Cannatello, arriva la polizia ed è fuggi fuggi: sanzionato organizzatore

Il giovane è stato multato per l'inosservanza all'ordinanza del sindaco. A segnalare la festa abusiva sull'arenile sono stati quanti hanno notato che qualcosa in spiaggia non andava

Musica ad alto volume e balli sull’arenile. A scoprire una festa in spiaggia, sul lido Cannatello, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. E quando gli agenti sono accorsi lungo l’arenile s’è letteralmente registrato il fuggi fuggi da parte di coloro che volevano trascorrere la notte di Ferragosto all’insegna della tradizione. Quella che, almeno era, la tradizione prima dell’avvento dell’emergenza Coronavirus. Alla fine, gli agenti sono riusciti ad identificare l’organizzatore della festa: un giovane agrigentino che adesso verrà sanzionato per la violazione all’ordinanza del sindaco di Agrigento Francesco Micciché.

I divieti, contenuti nell’ordinanza del primo cittadino di Agrigento, erano chiari. E avrebbero dovuti essere perentoriamente rispettati. Eppure, sull’arenile di Cannatello, qualcuno, infischiandosene delle ordinanze e dei divieti, aveva appunto organizzato una festa. Avrebbe dovuto essere un momento di gioia, durante la notte di Ferragosto, in un angolo appartato della città. Un momento di cui nessuno, tranne i partecipanti, avrebbe dovuto sapere. Non è stato però così. Qualcuno, sentendo la musica ad alto volume, ha fatto scattare la segnalazione al numero unico di emergenza: il 112. Subito, sul posto, sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti che, per raggiungere il luogo indicato, hanno dovuto camminare spiaggia spiaggia. Alla fine, però, la festa è stata appunto scoperta. E all’arrivo dei poliziotti, si è registrato un vero e proprio fuggi fuggi da parte dei tantissimi – giovani per la maggior parte – partecipanti. Gli agenti sono riusciti comunque ad identificare, e bloccare, l’organizzatore della festa che – stando a quanto emergeva ieri – verrà sanzionato per violazione all’ordinanza del sindaco.