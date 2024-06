La festa della guardia di finanza, ecco i militari che hanno ricevuto encomi ed elogi

Encomi solenni ed elogi in occasione della festa per i 250 anni della fondazione della guardia di finanza. Sono stati conferiti in occasione della cerimonia tenuta al comando provinciale delle fiamme gialle.

L'elenco degli elogi concessi dal comandante provinciale

L'elogio è stato concesso a: luogotenente cariche speciali Giovanni Cantone, in servizio alla compagnia di Sciacca; luogotenente cariche speciali Francesco Ancona, in servizio alla tenenza di Canicattì; maresciallo Vincenzo Ezio Butticè, del nucleo di polizia economica e finanziaria; vice brigadiere Nicola Fiorillo, del gruppo Agrigento; appuntato scelto Camillo Bufanio, della tenenza di Licata; appuntato scelto Salvatore Zema, della tenenza di Lampedusa e finanziere Viviana Macripò della tenenza di Porto Empedocle.

Gli encomi solenni e le motivazioni

La tenenza di Lampedusa ha ricevuto l'encomio solenne per "avere operato in un contesto ambientale caratterizzato da alta tensione e particolarmente interessato da fenomeni migratori, in un ristretto arco temporale a seguito di oltre 1100 interventi operativi con grande professionalità e coraggio".

Analogo riconoscimento per tre militari del nucleo di polizia economica e finanziaria. Si tratta del luogotenente cariche speciali Leopoldo Coppola, del maresciallo capo Alessia Enriquez e del finanziere Dante Cirillo.

"Eseguivano complesse investigazioni - si legge nelle motivazioni - nei confronti di un'organizzazione criminale transazionale dedita al fraudolento ricorso a bonus edilizi per 18 milioni di euro".