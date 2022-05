Festa della Repubblica, concerto al "Pirandello": ecco come cambierà il traffico

In occasione delle celebrazioni per il 76esimo anniversario della Festa della Repubblica, il Comune di Agrigento ha disposto alcune variazioni al traffico cittadino.

In particolare, dato che l'uno giugno alle 20.30 il Teatro Pirandello ospiterà il concerto della Legione Carabinieri Sicilia, sarà istituito il divieto di transito e di sosta nell'area di piazza Pirandello.

Secondo l'ordinanza municipale, il tratto compreso tra la piazza Gallo e piazza Pirandello sarà chiuso al traffico veicolare ad eccezione dei mezzi di soccorso, degli automezzi delle forze dell’Ordine e le autovetture delle autorità che assisteranno al concerto. Nello stesso tratto verrà istituito il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati.

Chi proviene da piazza Gallo e da via Bac Bac e deve raggiungere la via Empedocle, la via Garibaldi e la via Orfane/Barone, potrà transitare per la via Amendola.

In piazza Sinatra sarà istituito il divieto di sosta con rimozione nel parcheggio lato nord sottostante l’ex Museo Civico. I residenti di via Orfane/Barone, provenienti da piazza Sinatra, per raggiungere le proprie abitazioni potranno transitare a sinistra per piazza Pirandello (lato panificio).