Il 118 in festa per i 30 anni dalla fondazione, Vaccaro: “Cittadini assistiti con competenza e professionalità”

Il 118 in festa anche ad Agrigento. Nel trentennale della nascita del ervizio di trasporto e di assistenza per l’emergenza-urgenza, che nell’intero territorio siciliano ha garantito efficienza e professionalità per la salute dei cittadini, è stata organizzata una manifestazione in piazza Cavour alla quale ha partecipato l'assessore comunale alla salute Giovanni Vaccaro.

“Oggi - ha detto Vaccaro - ho voluto dare testimonianza, in primis da medico, a un servizio di buona sanità che da 30 anni rappresenta un punto di svolta essenziale e utilissimo nell’assistenza sanitaria per i siciliani. Il servizio del 118 è stato strutturato in maniera multidisciplinare con varie figure professionali coinvolte: i tecnici dell’emergenza sanitaria attraverso il loro ruolo sono basilari nel primo intervento. Infatti il medico-soccoritore, l’infermiere, il barelliere, l’autista hanno la giusta formazione per raggiungere gli obiettivi finali, ovvero la salute del cittadino, sono preparate per ogni tipo di intervento e per una corretta diagnosi. In tantissimi casi hanno salvato migliaia di vite umane grazie ai servizi di emergenza-urgenza".

Durante la giornata si sono svolte esercitazioni di primo soccorso con i manichini e la partecipazione della Croce Rossa e della Gise, la Fondazione per la ricerca e l’innovazione in cardiologia.

"Infine - ha concluso l’assessore Vaccaro - mi sono confrontato conGiuseppe Misuraca, direttore dell’Unità operativa complessa del 118, sulla problematica relativa al trasporto dei pazienti infartuati dal nosocomio di Canicattì al San Giovanni di Dio di Agrigento. In tal senso spero che si trovi al più presto una soluzione che vada nell’interesse primario del paziente”.