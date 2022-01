Ferrovie, avviato il cantiere per la riqualificazione della linea turistica Agrigento Bassa - Porto Empedocle

La Rete ferroviaria italiana, su input della Fondazione FS, ha avviato i cantieri per il rinnovo e la riqualificazione della linea turistica Agrigento Bassa – Porto Empedocle. Si tratta di un importante intervento che renderà la tratta più moderna e sicura attraverso la completa sostituzione di elementi strutturali fondamentali.

Tra i lavori previsti figurano infatti la sostituzione integrale dell’armamento con risanamento della massicciata, la realizzazione della nuova fermata "Tempio Vulcano", nel cuore della Valle dei Templi e adiacente al Giardino della Kolymbethra, la revisione dei deviatoi della stazione di Porto Empedocle Centrale, il rifacimento delle travate metalliche ed il consolidamento dei tratti in galleria e di alcuni versanti in frana.