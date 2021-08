Vertice in Prefettura per il Ferragosto, controlli a piedi sulle spiagge e tolleranza zero sul green pass

Si è svolta questa mattina in Prefettura la consueta riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per mettere a punto un piano per il Ferragosto.

Nel corso del vertice, presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa, sono stati definiti i servizi di vigilanza e di controllo del territorio nei giorni 14 e 15 agosto con particolare riferimento a San Leone.

Sono stati previsti dei controlli anche a piedi lungo la spiaggia. "Specifici servizi - fa sapere la Prefettura attraverso una nota - saranno svolti altresì nel centro storico con personale a piedi e a bordo delle autovetture. Il prefetto ha, altresì, richiamato l’attenzione sulla necessità di attivare mirati controlli sulla corretta esibizione del green pass negli esercizi pubblici al chiuso".

Al dispositivo di vigilanza parteciperà personale delle forze di polizia, della polizia locale e provinciale, dell’Esercito, della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza che interverranno anche con motovedette che sorveglieranno il litorale. Saranno operativi anche gruppi di volontari.

"Analoghi servizi - aggiunge sempre la Prefettura - sono previsti in tutto il territorio rivierasco e negli altri Comuni della provincia dove sarà massimo il livello di attenzione dei dispositivi di vigilanza. Il prefetto, anche in considerazione del notevole aumento dei contagi in provincia, raccomanda ancora una volta ai cittadini, e ai giovani, in particolare, comportamenti corretti e rispettosi delle regole al fine di non determinare ulteriori occasioni di contagio".