Primo Ferragosto della pandemia, il prefetto: "Divertitevi ma in sicurezza"

Consueto vertice annuale in Prefettura per varare il piano di sicurezza in occasione del Ferragosto. Questa volta, però, c'è un ostacolo non da poco in più: la pandemia da Coronavirus.

Questa mattina, presieduta dal prefetto Maria Rita Cocciufa, si è tenuta una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’incontro hanno preso parte il questore, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, rappresentanti della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della polizia stradale, il vice sindaco di Agrigento e il comandante della polizia provinciale.

"Nel corso dell’incontro - spiega lo stesso prefetto con una nota - è stata concordata, anche alla luce delle specifiche indicazioni fornite in proposito dal ministero dell’Interno, l’attivazione di mirati ed intensificati servizi di vigilanza e controllo del territorio, con particolare riguardo alle località balneari del capoluogo in cui si registra, in questo periodo, una intensa presenza di turisti e di numerosi giovani ed avventori che frequentano i lidi e gli esercizi pubblici".

Per quanto concerne la sicurezza della circolazione, saranno attivati mirati servizi di controllo da parte della polizia stradale, anche mediante l’utilizzo degli apparecchi alcoltest.

Il prefetto, infine, ha invitato tutti alla "massima cautela nei vari comportamenti in cui si esprimono le dinamiche di contatto sociale, al fine di prevenire la diffusione del virus Covid-19 ancora in circolazione, con l’auspicio che il sano divertimento della collettività e la fruizione delle bellezze paesaggistiche e del mare possano svolgersi in condizioni di sicurezza".