Ferragosto, spiagge piene di turisti nonostante i disagi in aeroporto: non sono mancati i barbecue abusivi

Tantissimi turisti e bagnanti del posto hanno invaso gli arenili dell’intera provincia e anche quelli di Lampedusa. I problemi all’aeroporto di Fontanarossa a Catania per l’eruzione dell’Etna non hanno scoraggiato i turisti che con caparbietà e non poche difficoltà hanno voluto raggiungere a tutti i costi le spiagge dell’Agrigentino.

E in particolare questa mattina, a San Leone, non sono mancati i “resti” dei bivacchi ferragostani con tanto di tende e barbecue abusivi per arrostire carne e fare baldoria sotto le stelle. In alcune zone della spiaggia del Viale delle Dune, infatti, i segni dell’inciviltà di alcuni non sono passati inosservati e l’arenile, purtroppo, al sorgere del sole dopo la notte di festa, si è presentato agli occhi dei bagnanti in modo tutt’altro che impeccabile.