Notte in spiaggia e migliaia in piazza con Elettra Lamborghini: attivata una sala operativa per la sicurezza

Migliaia di persone sono pronte a riversarsi su San Leone per la notte di Ferragosto: oltre alle tradizionali cene e alle feste nei locali e in spiaggia, in piazzale Giglia ci sarà un evento molto atteso soprattutto dai più giovani ovvero il concerto di Elettra Lamborghini. Il Comune, che nelle scorse ore ha definito il piano per la viabilità, ha attivato il centro operativo.

Si tratta di un organismo, di cui ne fanno parte tecnici di vari settori, finalizzato ad assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Agrigento, supporto organizzativo socio-assistenziale e di informazione alla popolazione. La sede della struttura sarà allestita in piazzale Giglia.

Sul posto, per le eventuali emergenze o esigenze di natura logistica, sarà presente la protezione civile.