Elettra Lamborghini in piazzale Giglia e migliaia di giovani sul litorale: ecco come cambia il traffico a Ferragosto

Elettra Lamborghini sul palco di piazzale Giglia e migliaia di giovani sul litorale fra chioschi e spiaggia: il Comune di Agrigento non vuole farsi trovare impreparato e ha varato un piano di viabilità attorno al cuore di San Leone per la notte di Ferragosto.

Dal 14 agosto alle 9 e fino alle 6 del 15 agosto stabilite una serie di prescrizioni

1) Istituzione del divieto di transito nel viale dei giardini dall'intersezione con via Edera fino a piazzale Giglia.

2) Istituzione dell'obbligo di svolta a sinistra sul viale dei giardini per tutti i veicoli provenienti dal viale dei pini.

3) Istituzione dell'obbligo di svolta a destra per l'uscita dei veicoli dalle traverse che insistono sul viale dei giardini fino alla via Edera.

4) Istituzione dell'obbligo di svolta a destra sul viale dei pini per tutti i veicoli provenienti da via Primavera.

5) Istituzione del divieto di sosta con rimozione nel tratto di strada dal lungomare Falcone-Borsellino, altezza, gelateria "Vullo" a tutto il piazzale Giglia.

6) Istituzione del senso unico di marcia nel tratto di strada che va da via Magellano - viale Dune - via Nettuno fino al piazzale Giglia.

7) Istituzione dell'obbligo di svolta a destra per l'uscita dei veicoli dalle traverse che insistono sul viale Dune con direzione piazzale Giglia.

8) Istituzione dell'obbligo del divieto di circolazione nel tratto che va da piazzale Giglia a via Nettuno - viale Dune e fino a via Magellano incrocio con via degli imperatori.

Dal 14 agosto dalle 21 e fino alle 6 del 15 agosto

1) Istituzione del divieto di circolazione nel tratto che va dallo stabilimento pubblica sicurezza fino a piazzale Giglia.

2) Istituzione dell'obbligo di svolta a destra su via della ugiada per i veicoli provenienti dal viale delle dune;

3) Istituzione dell'obbligo del divieto di circolazione su tutta piazza Giglia da ingresso eliporto fino ad intersezione via Nettuno e fino alla rotatoria viale dei Pini - viale dei giardini

4) lstituzione dell'obbligo di svolta a sinistra su via Venere per tutti i veicoli proveniente dal lungomare Falcone Borsellino.

Sul viale delle dune sono stati già collocati i cartelli e posizionate le transenne, pronte per l'uso, ai lati della strada. Nelle prossime ore dovrebbero essere emessi anche dei provvedimenti più strettamente legati alla sicurezza, come i consueti divieti di falò e trasporto di materiale da campeggio, in occasione della notte di Ferragosto.