La battaglia di Sea Watch contro il fermo di due navi, Corte di Giustizia Ue: "Solo in caso di pericolo"

Le navi di organizzazioni umanitarie dedite alla ricerca e soccorso di persone in mare possono essere sottoposte a controlli da parte dello Stato di approdo, il quale però può adottare provvedimenti di fermo "soltanto in caso di evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente", cosa che spetta allo Stato stesso dimostrare. Lo stabilisce la Corte di Giustizia dell'Ue, nella sentenza relativa ad un caso che riguarda la Ong tedesca Sea Watch, le cui navi Sea Watch 3 e 4 vennero ispezionate nell'estate del 2020 dalle autorità italiane nei porti di Palermo e di Porto Empedocle. Le Capitanerie hanno poi chiesto il fermo delle navi; la Ong ha fatto ricorso al Tar della Sicilia, sostenendo che le Capitanerie avrebbero violato la direttiva Ue 2009/16, interpretata alla luce del diritto internazionale, superando i poteri che ha lo Stato di approdo. Il Tar si è rivolto alla Corte per avere chiarimenti.