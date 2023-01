Piccola rivoluzione per i trasporti in città, in arrivo i pannelli elettronici alle fermate dei bus: ecco dove saranno installati

La spesa prevista è di 100 mila euro. Renderanno più facile e “al passo con i tempi” il servizio di trasporto urbano con autobus nelle aree di sosta per i passeggeri.

Il Comune di Agrigento sta per dotarsi di 25 pannelli elettronici di segnalazione di fermata dei bus che saranno presto installati in sostituzione delle vecchie tabelle metalliche.

Si tratta di display multi-funzione che daranno precise indicazioni sui mezzi di linea in transito, orario di fermata previsto, minuti di attesa, eventuali ritardi e prossime destinazioni.

Un pò come avviene da tempo nelle metropoli, anche se nella città dei templi la maggior parte dei cittadini ha sempre preferito affidarsi a mezzi propri per muoversi e di conseguenza i bus urbani non sono mai stati affollati.

In ogni caso c’è un finanziamento specifico che arriva dall’assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Il Comune lo sta sfruttando mettendo a punto la gara d’appalto per la fornitura dei dispositivi elettronici che saranno collocati sulla sommità di apposite paline.

Lo ha deliberato la giunta comunale con un’azione dedicata ai cosiddetti “Sistemi di trasporto intelligenti” nell’ambito del programma “Agenda urbana”.

Le paline di fermata che attualmente hanno i classici cartelli e che presto saranno sostituite con quelle dotate di display sono quelle in piazza Plebis Rea, via Nettuno a San Leone, parcheggio di piazza Ugo La Malfa, via Dante vicino l’ufficio postale, via Crispi nei pressi del cinema Concordia, museo archeologico in direzione San Leone, tempio di Ercole in direzione San Leone, casa di Luigi Pirandello, Porta V nella Valle dei Templi vicino la clinica Sant’Anna in direzione Agrigento, tempio di Ercole in direzione Agrigento, museo archeologico in direzione Agrigento, viale Caduti di Marzabotto a Villaseta vicino il comando dei vigili del fuoco, Villaggio Peruzzo, via Emporium nei pressi del camping in direzione San Leone, lungomare Falcone e Borsellino, Villaggio Mosè in via Del Vespro, ospedale San Giovanni di Dio in contrada Consolida, viale Dei Pini, viale Emporium nei pressi del camping in direzione Agrigento, tempio di Giunone, via Mazzini nei pressi del tribunale, via Piersanti Mattarella nei pressi del Polo universitario, stazione ferroviaria di piazza Marconi e via Mazzini 12.