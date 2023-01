Investito da una macchina o scaraventato lungo la statale 115? E' mistero su un ferito

E' stato investito da una macchina in corsa? Oppure è caduto, meglio ancora scaraventato, da una vettura? E' mistero quanto si sta registrando, in queste ore, a Sciacca dove gli agenti del commissariato cittadino sono intervenuti lungo la strada statale 115, in contrada San Giorgio, per soccorrere un ferito.

Cosa sia effettivamente accaduto non è chiaro e non filtra nessuna indiscrezione, né da investigatori e nemmeno da inquirenti. Il ferito pare che non sia in pericolo di vita. E' stato, naturalmente, già trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II" dove i medici lo stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari.