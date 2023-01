Il mistero dell'uomo ferito sulla statale 115: il quarantenne ha riportato traumi e fratture

Potrebbe essere stato investito mentre camminava lungo la statale 115, a pochi passi dal bivio San Giorgio, l'uomo che in mattinata è finito, seriamente ferito, al pronto soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II". Si tratta di un quarantenne tunisino che forse - a causa della pioggia battente - non è stato visto da qualche automobilista che, però, non si è fermato a prestare i necessari soccorsi. Continua a non essere chiaro cosa sia accaduto in territorio di Sciacca. E gli agenti del commissariato stanno cercando di fare chiarezza.

Il quarantenne ha riportato diversi traumi e fratture, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Appare scontato, ma questo potrà avvenire nella giornata di domani, che a fornire una ricostruzione certa di quanto gli è capitato non potrà che essere lo stesso immigrato ferito.

Non viene, infatti, ancora esclusa nessuna ipotesi: nè quella che sia caduto da qualche mezzo in transito lungo la statale 115, né che possa essere stato scaraventato fuori dall'abitacolo di una macchina in corsa.