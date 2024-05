Lampedusa, un fenicottero rosa sulla pista dell'aeroporto: il video diventa virale

I fenicotteri rosa che affascinano da sempre i turisti in vacanza a Lampedusa si fanno vedere anche in luoghi del tutto inusuali. Addirittura sulla pista dell’aeroporto dell’isola dove il lampedusano Pippo Brignone non ha perso tempo ad immortalare un esemplare proprio lì, dove gli aerei atterranno o decollano. Uno spettacolo che solo Lampedusa riesce ad offrire e che diventa il contenuto di un video che è già virale.

I fenicotteri rosa rappresentano una delle specie migratorie più caratteristiche delle isole Pelagie. Se ne vedono tanti a Cala Palme ma soprattutto a Linosa, famosa tra l’altro per essere la patria delle Berte, le cosiddette “Sirene del Mediterraneo” che sono solite nidificare.

Per i fenicotteri rosa questo è il periodo di sosta che li fa diventare, inconsapevolmente, i protagonisti di migliaia di foto e video da parte dei visitatori che letteralmente impazziscono davanti alle loro evoluzioni in volo. Davvero notevoli quando aprono le ali. Ma ad adorarli sono soprattutto i lampedusani che nutrono una vera e propria venerazione.