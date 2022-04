Dal "Verdura" alla Valle dei Templi: Federica Pellegrini in giro lungo l'area archeologica

Dal "Verdura" alla Valle dei Templi. Federica Pellegrini, che è in vacanza nell'Agrigentino, si è concessa, insieme al fidanzato Matteo Giunta, una visita all'area archeologica. La campionessa di nuoto ha immortalato e condiviso - così come fanno un po' tutti: divi e non - le sue foto, nel cuore della Valle dei Templi, sui social.

Accanto alla "divina del nuoto", Matteo Giunta, ex allenatore della Pellegrini e futuro marito con il quale ha sorseggiato un aperitivo. I due nell'agosto di quest'anno convoleranno a nozze.