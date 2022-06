"Occhio alle false mail dall'Inps, è una truffa": la denuncia di Federconsumatori

"Stanno pervenendo in questi giorni allo sportello di Federconsumatori parecchie segnalazioni di cittadini che hanno ricevute delle mail che, a prima vista, sembrerebbero spedite da Inps. Un attento esame dell’indirizzo mail di provenienza ne evidenza che trattasi di una mail trappola". Lo denuncia Federconsumatori.

Le mail recitano: “Con la presente comunicazione la informiamo che il ns. sitema automatico Inps ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti e le condizioni per recuperare l’importo di 715,00 euro sulle tasse e/o i contributi pagati nel 2021. Tuttavia, abbiamo provato ad effettuarle il pagamento dell’importo indicato tramite bonifico ma l’operazione non è andata a buon fine perché i suoi dati bancari in nostro possesso risultano errati o incompleti….”. E segue un link dove aggiornare i dati.

“Se si clicca sul link si viene indirizzati in una pagina dove vengono richiesti i dati del malcapitato e la frittata è fatta” denuncia Lillo Vizzini di Federconsumatori Palermo: “Con l’inganno del presunto rimborso vengono rubati dati sensibili”.

“Premesso che mai e poi mai l’Inps invia ai cittadini mail di questo tenore, né da Inps né dal proprio istituto bancario, è importante che simili mail siano prontamente cestinate, senza farsi prendere dalla curiosità. La truffa del phishing è tanto subdola quanto pericolosissima”, conclude Vizzini.