"Fece prostituire la figlia minorenne", la Corte d'Appello conferma condanna per la madre

E' stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo la sentenza di condanna a 8 anni di reclusione e 80 mila euro di multa nei confronti della madre della ragazzina minore di 14 anni che sarebbe stata fatta prostituire tra Menfi e Gibellina.

La notizia è riportata dal Giornale di Sicilia di oggi. La donna venne arrestata in occasione del blitz che portò al fermo di diversi altri soggetti, tutti uomini, e tutti coinvolti nella vicenda. Secondo l'accusa, era lei ad accompagnare la ragazzina - all'epoca dei fatti adolescente - in luoghi appartati per permettere ai clienti di avere con lei rapporti sessuali per cifre che arrivavano fino a 200 euro.

Confermate le condanne di primo grado anche i menfitani Vito Campo, di 69 anni, e Calogero Friscia, di 25 anni, rispettivamente a 6 e 4 anni di reclusione.