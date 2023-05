“Aiutarono latitante a fuggire in Germania”: tre condanne

Tre persone di Menfi sono state condannate per “procurata inosservanza della pena”. Secondo le accuse e con modalità diverse a seconda del soggetto imputato, avrebbero aiutato il menfitano Francesco Pecora, attualmente latitante e non imputato in questo processo, a sottrarsi all’esecuzione della pena.

La sentenza, emessa dal giudice monocratico del tribunale di Sciacca Dino Toscano riguarda Patrizio Cammarata di 59 (condannato a 5 mesi di reclusione), Maria Vita Castellano di 57 anni e Giovanna Bilello di 27. Questi ultimi condannati a 3 mesi di reclusione.

Cammarata e Castellano avrebbero dato ospitalità a Pecora, mentre Giovanna Bilello lo avrebbe accompagnato e supportato durante il suo viaggio all’estero. Il latitante inizialmente era stato trasferito in una casa-lavoro a Favignana dopo essere stato in carcere. E proprio durante la sua permanenza nell’isola era riuscito a far perdere le proprie tracce. Pecora era stato coinvolto nell’operazione antidroga Bacchanalia.