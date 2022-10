Viola misura per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale: arrestato e portato in carcere

Ha violato la misura cautelare alla quale era stato sottoposto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale aggravata. E’ in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dall’ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Agrigento che i carabinieri hanno arrestato, e portato in carcere, un settantaduenne favarese.

A denunciare l’ex marito, nel gennaio del 2018, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale aggravata appunto era stata la donna-vittima: una casalinga sessantasettenne. L’uomo era stato sottoposto a misura cautelare, ma l’ha violata. E sono stati i carabinieri della tenenza di Favara ad accertare, appunto, queste violazioni. Arrivato l’ordine di carcerazione, i militari dell’Arma della tenenza cittadina hanno rintracciato il settantaduenne e, dopo avergli notificato il provvedimento, lo hanno accompagnato alla casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada Petrusa dove, adesso, dovrà restare a disposizione dell’autorità giudiziaria.