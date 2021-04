Coronavirus, calano i contagi: Favara verso la fine della zona rossa

Il dato della diffusione del virus consente infatti di non rinnovare la misura di contenimento attuata nei giorni scorsi

"Domani sarà l'ultimo giorno di zona rossa". Ad annunciarlo sui social è la sindaca di Favara Anna Alba, la quale ha confermato che l'attuale andamento dei contagi consentirà di non prorogare la misura di contenimento straordinario avviata nei giorni scorsi dalla Regione.

Il primo cittadino ha tenuto a precisare che comunque non si tratta di un "liberi tutti" e che i casi di contagio continuano a registrarsi giorno dopo giorno, lamentando come una parte dei cittadini non abbia fino ad oggi rispettato le regole. Sono attualmente 144 i soggetti positivi al Covid-19 a Favara.