"Ha palpeggiato per anni la figlia della moglie", vittima conferma accuse in aula

"Mi ha palpeggiato e toccato nelle parti intime per anni, l'ultima volta è accaduto due mesi fa mentre dormivo con un'amica". Una ragazzina di Favara neanche quattordicenne conferma così, in aula, in occasione dell'incidente probatorio, le accuse nei confronti dell'ormai ex marito della madre.

La sua audizione, chiesta dal pubblico ministero Emiliana Busto, si è tenuta davanti al gip Francesco Provenzano, con l'assistenza di una psicologa e l'uso di particolari modalità di tutela della giovanissima presunta vittima che era posizionata in una stanza a parte dove non vedeva l'indagato e le altre parti.

I presunti abusi, per i quali l'uomo è stato destinatario di un divieto di avvicinamento alla ragazzina, sarebbero andati avanti per circa 3 anni, quando la figlia della moglie aveva solo 10 anni. La ragazzina, lo scorso aprile, ha preso il telefono e chiamato la madre, che in quel momento non era in casa, per raccontare di avere subito l'ennesimo palpeggiamento da parte del quarantenne di origine rumena, marito della donna.

La ragazzina ha risposto alle domande del gip, del pm, dei difensori dei suoi genitori - i legali Aldo Virone e Maria Alba Nicotra - e del difensore dell'indagato, l'avvocato Raimondo Tripodo. Quest'ultimo, nel corso dell'audizione della ragazzina, ha sottolineato presunte incongruenze anche rispetto a quanto dichiarato nella denuncia.

La ragazzina, fra le altre cose, ha raccontato di un incontro con l'indagato - i cui rapporti con la moglie si sono interrotti a causa di questa vicenda - in un ristorante che, qualora confermato, potrebbe integrare una violazione della misura che gli vietava di avvicinarsi.