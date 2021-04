"Violentò figlia puntandole contro una pistola", niente stop del processo

La sostituzione del giudice Micaela Raimondo con il collega Manfredi Coffari non stoppa il processo a carico di un netturbino cinquantunenne di Favara - arrestato il 10 gennaio del 2019 e poi tornato libero per scadenza dei termini, con le accuse di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni della figlia - nel quale sono imputati pure la moglie e due cognati.

I difensori - gli avvocati Salvatore Cusumano e Davide Casà - hanno dato il consenso ad utilizzare gli atti già acquisiti al fascicolo del dibattimento e proseguire normalmente. Il collegio presieduto da Wilma Angela Mazzara ha, quindi, rinviato il processo al 30 giugno per sentire gli ultimi testi del pm.

Fre le accuse a carico del principale imputato pure quella di avere colpito la figlia a calci e pugni per stordirla e violentarla. Gli abusi sarebbero avvenuti anche in presenza dei tre nipoti in tenera età o con la minaccia della pistola.

A processo sono finiti anche la moglie e due cognati, accusati di favoreggiamento per avere mentito al pm durante le indagini con l'obiettivo di garantire l'impunità al presunto "mostro".