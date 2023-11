Indagato per maltrattamenti viola il divieto di avvicinamento al papà: arrestato

Non avrebbe potuto - per effetto del divieto - avvicinarsi al papà ottantenne, né alla casa dove il genitore vive. Lo ha invece fatto e quando i carabinieri sono accorsi, perché allertati da una telefonata giunta al 112, lo hanno arrestato in flagranza di reato. L'ipotesi di reato contestata al quarantaquattrenne, già indagato per maltrattamenti in famiglia, è stata inosservanza del provvedimento dell'autorità.

E' accaduto tutto a Favara. E a mobilitarsi sono stati i militari dell'Arma della tenenza cittadina. Carabinieri che accertando la violazione hanno arrestato e, su disposizione del sostituto procuratore di turno, messo ai domiciliari il quarantaquattrenne. Almeno fino all'udienza di convalida dell'arresto.