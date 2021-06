Tentato furto o raid vandalico? Danneggiato il distributore di snack e caffè

Sull'apparecchiatura è stato versato gasolio. Non è escluso che i criminali volessero anche appiccare il fuoco, ma non ci sono riusciti

Danneggiato il distributore di caffè, bibite e snack di piazzale Giochi olimpici: nella zona dello stadio Brucculeri. Quello che, alla fine, s'è concretizzato in una sorta di raid vandalico - ma non è escluso che possa anche essersi trattato di un tentato furto - è stato messo a segno nella notte fra sabato e domenica. La scoperta è stata fatta, invece, ieri mattina.

I malviventi hanno tentato di sfondare il distributore per raggiungere la cassetta dove sono custoditi monete e banconote. Non ci sono però, appunto, riusciti. Sull'apparecchiatura è stato dunque versato gasolio. Non è escluso - ma non ci sono conferme al riguardo - che i criminali volessero anche appiccare il fuoco, ma non ci sono riusciti. Forse perché "disturbati" da qualcuno. Alcuni giorni fa, nella stessa area, nei pressi di via Regione Siciliana, era stata distrutta una panchina.