Guerra in Ucraina e la missione umanitaria, verranno consegnati anche farmaci per l'ospedale di Leopoli

Fra gli innumerevoli pacchi caricati sul pullman della missione umanitaria "Favara for Ukraine" ci sono anche più involucri confezionati a Racalmuto e attesi a Lublino, in Polonia. Contengono farmaci importanti che verranno consegnati all'ospedale di Leopoli. Sempre i racalmutesi hanno contattato dei loro conoscenti di fiducia che porteranno e consegneranno le medicine al presidio sanitario.

L'autobus dell'autolinea Patti - organizzato dalla sedicenne Carla Bartoli per portare aiuti ai profughi e per salvare, portandole nell'Agrigentino e nel Nisseno, 50 persone - si è intanto lasciato alle spalle l'Austria ed è arrivato al confine con la Repubblica Ceca. Non appena il bus giungerà al confine con l'Ucraina, fra circa otto ore, verranno scaricati tutti i generi alimentari a lunga conservazione, coperte e medicine che serviranno per aiutare concretamente quanti sono in fuga dalla propria patria. Verranno poi caricate le donne e i bambini che hanno già raggiunto Lublino e che, per mettersi in sicurezza, vogliono raggiungere la Sicilia e l'Agrigentino in particolare. "Il compito più difficile inizierà nel momento in cui i profughi giungeranno a Favara e nei attigui. Abbiamo un'associazione culturale - ha spiegato la mamma di Carla: Florinda Saieva - e speriamo di riuscire a coinvolgerli per fare in modo che possano rapidamente integrarsi nella nostra realtà. E' certo che non li lasceremo da soli però".