"Mette in vendita una Bmw e sparisce con l'acconto", favarese a processo

Favarese a giudizio per truffa: finge di vendere una Bmv X3, immatricolata dieci anni prima, ad un prezzo di 2.600 euro. Dopo avere chiesto, ottenendolo, due acconti per un importo complessivo di 1.000 euro, fa perdere le proprie tracce. Il cinquantenne bulgaro truffato, però, si rivolge alla polizia postale e l'autore del presunto raggiro viene scoperto.

Nuovi guai giudiziari per Giuseppe Lattuca, 63 anni, padre di Gessica, la ragazza scomparsa nel nulla il 12 agosto di tre anni fa. Il pubblico ministero Valentina Di Stefano, della Procura della Repubblica di Pavia, ha disposto la citazione a giudizio. L'episodio risale al 12 novembre del 2018.

Il raggiro, a seguito dalla pubblicazione dell'annuncio sul sito Subito.it e di due versamenti su una postepay, si sarebbe consumato a Casarile, in provincia di Milano. Il processo è stato fissato davanti al giudice monocratico del tribunale di Pavia. Il favarese, che ha nominato come difensore l'avvocato Salvatore Cusumano, non ha chiesto riti alternativi come l'abbreviato o il patteggiamento.

La presunta vittima, tuttavia, non ha risposto alla convocazione del tribunale, in qualità di testimone, nonostante fosse stato regolarmente citata dal pubblico ministero. La circostanza potrebbe comportare il proscioglimento dell'imputato. Il giudice ha disposto un rinvio all'udienza del prossimo aprile facendo presente che, qualora l'uomo che ha presentato la denuncia, non si dovesse presentare in aula per testimoniare, si attiverebbe la procedura della cosiddetta remissione tacita di querela.

In sostanza la mancata presentazione in aula per testimoniare sarebbe equirata al ritiro della denuncia e, trattandosi di un reato non perseguibile di ufficio, sarebbe emessa una sentenza di non doversi procedere.