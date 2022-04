Torna a casa e trova il figlio 52enne morto suicida, anziana madre perde la vita per un improvviso infarto: tragedia a Favara

Impiegato cinquantaduenne si spara un colpo di pistola mentre è in casa. L'anziana madre, una pensionata di 83 anni, sarebbe stata colta da malore improvviso - un infarto - nel vedere il cadavere del figlio. Tragedia - poco dopo le ore 19 - in via Bachelet a Favara.

I corpi sono stati trovati dal figlio della donna. I carabinieri, accorsi sul posto, hanno accertato che l'anziana donna era spirata appunto per cause naturali, perché verosimilmente colta infarto, mentre invece il figlio si è suicidato. Inutile l'intervento di un'autoambulanza del 118.

A Favara, poco dopo le 19, non appena sono stati trovati i cadaveri di madre e figlio, sono iniziate a rincorrersi più voci: prima s'è parlato di un omicidio-suicidio, poi invece del figlio che s'era tolto la vita alla vista dell'anziana madre trovata morta.

In realtà, secondo quanto è stato accertato dai militari dell'Arma della tenenza di Favara (sul posto è accorso anche il comandante della compagnia di Agrigento: il maggiore Marco La Rovere), a suicidarsi - con un colpo di pistola Revolver, legalmente detenuta dal padre defunto, - sarebbe stato l'impiegato cinquantaduenne. Il cuore dell'anziana madre non avrebbe retto: la salma della donna è stata trovata nella stanza attigua a quella dove era riverso il figlio. Gli operatori del 118 hanno constatato i decessi. Le salme sono adesso a disposizione dell'autorità giudiziaria e sono in corso ulteriori accertamenti da parte della tenenza dell'Arma di Favara.