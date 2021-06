Traffico di cocaina dal Belgio, il perito illustra le ultime intercettazioni: la parola al pm

Istruttoria conclusa al processo ai presunti componenti della cellula agrigentina dell'organizzazione che sarebbe stata sgominata con l'operazione "Up and down"

Le conversazioni e i messaggi, trascritti agli atti del processo solo in un secondo momento, approdano in aula con la nuova deposizione del perito Giuseppe Rinzivillo. Il pm della Dda aveva chiesto al tribunale di integrare le prove del dibattimento ritenendole "indispensabili per la decisione".

Completato questo atto istruttorio, con la nuova audizione in aula dello stesso Rinzivillo, i giudici della prima sezione penale, presieduta da Alfonso Malato, hanno fissato un'udienza per la requisitoria. Il processo, che scaturisce dall'inchiesta “Up and down” (tradotto significa “su e giù”), che ha disarticolato un vasto traffico internazionale di cocaina dal Belgio, dopo un allungamento dei tempi per acquisire la perizia integrativa, si avvia ormai alla conclusione.

Il grosso giro di droga, ipotizzato dagli inquirenti, avrebbe avuto il punto di approdo nella provincia di Agrigento e, in particolare, a Favara. Sul banco degli imputati siedono: Carmelo Fallea, 46 anni; Rania El Moussaid, 36 anni, originaria del Marocco e residente ad Agrigento; Gaspare Indelicato, 38 anni, di Favara; Calogero Presti, 48 anni, di Favara e Carmelo Vaccaro, 43 anni, anch’egli di Favara.

Le accuse contestate, a vario titolo, sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. Contestati anche svariati episodi singoli di cessione o detenzione ai fini di spaccio. Sarebbero stati loro a gestire la cellula favarese dell'organizzazione. L’inchiesta ha già portato ad alcune condanne nello stralcio abbreviato del processo. Il dibattimento, invece, in un primo momento era stato incardinato al tribunale di Palermo prima del trasferimento ad Agrigento su richiesta della difesa.

Il 12 luglio ci sarà la requisitoria del pm con le richieste conclusive. Poi saranno individuate alcune udienze per le arringhe dei difensori (gli avvocati Daniela Posante, Angelo Nicotra, Giovanni Castronovo, Antonino Gaziano, Tanja Castronovo, Salvatore Pennica e Salvatore Virgone) e, conclusi gli interventi, sarà emessa la sentenza.