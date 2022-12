Sorpreso mentre tenta di rubare al panificio: condannato 45enne

Due mesi e 20 giorni di reclusione per il 45enne favarese Luigi Caramanno, sorpreso mentre tentava di forzare la porta di un panificio in corso Vittorio Veneto utilizzando l’ingresso secondario. Sono stati inflitti dal giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Fulvia Veneziano, a conclusione del processo per direttissima e con rito abbreviato.

L'episodio risale alla sera dell'8 dicembre. I carabinieri, arrivati in pochi minuti dopo una segnalazione, lo hanno trovato mentre stava provando a scassinare la serratura. Il pm Cecilia Baravelli lo aveva posto ai domiciliari in attesa della convalida.

Caramanno, che ha nominato come difensore l’avvocato Daniele Re, era comparso per il giudizio direttissimo davanti al giudice Fulvia Veneziano che gli aveva applicato l'obbligo di firma quotidiano. Pochi giorni dopo è arrivata la condanna.