Carabinieri, il capitano Leonardo Mirto al comando della tenenza di Favara

Il capitano Leonardo Mirto è il nuovo comandante della tenenza dei carabinieri di Favara. Prende il posto del pari grado Fabio Armetta che è stato trasferito al comando della compagnia di Piazza Armerina.

Il capitano Leonardo Mirto, 58 anni, laureato in giurisprudenza, vanta una lunga carriera nell’Arma dei carabinieri, iniziata nel 1991. Nel corso degli anni, ha ricoperto diversi incarichi operativi e investigativi, tra cui quello di addetto al nucleo Investigativo del comando provinciale di Verona e quello di comandante del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Sassuolo (MO).

Prima di arrivare a Favara, il capitano Mirto ha comandato per quattro anni la tenenza di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, dove ha svolto un’intensa attività di contrasto alla criminalità comune, nonché di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.