Coronavirus, tampone negativo dopo il sierologico positivo: Favara tira un sospiro di sollievo

Tampone negativo per il giovane che era risultato positivo al test sierologico. A dare la buona notizia, che fa tirare un sospiro di sollievo a tutta la comunità, è stato il sindaco di Favara Anna Alba. "Abbiamo avuto comunicazione da parte dell'Asp del tampone negativo del sierologico che era risultato positivo e che era in isolamento fiduciario, ma anche dei tre tamponi effettuati nei giorni scorsi. Siamo quindi a zero positivi su coloro i quali avevano fatto il sierologico - ha spiegato il primo cittadino - mentre siamo ancora in attesa, mi auguro che possa arrivare lunedì, dell'ultimo tampone. In questo periodo, un po' tutti abbiamo abbassato la guardia, sarà stato il beltempo che ha permesso anche ai ragazzi e agli adolescenti di uscire in maniera più libera. C'è stato anche chi ha fatto gite fuori porta e rientrando ha portato il Covid nella nostra città. Dobbiamo stare un po' più attenti, specie adesso con il mese di settembre - ha concluso il sindaco Alba - e con la riapertura delle attività scolastiche. Per la settimana prossima avremo anche delle news per quanto riguarda la riapertura degli edifici scolastici".

