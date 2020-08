Disoccupato 37enne si toglie la vita, i carabinieri avviano le indagini

Un trentasettenne si è tolto la vita in casa propria a Favara. L'uomo, celibe e disoccupato, a quanto pare, non ha lasciato alcun messaggio per spiegare i motivi del gesto. Nell'abitazione sono intervenuti i carabinieri della tenenza cittadina che hanno cercato di ricostruire l'accaduto, sentendo familiari e conoscenti del giovane.

Sotto choc, inevitabilmente, tutti coloro che conoscevano il ragazzo.