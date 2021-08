Dramma a Favara. Un uomo si è suicidato lanciandosi dal balcone della sua abitazione al terzo piano. All'origine della tragedia ci sarebbero i problemi di depressione di cui soffriva.

Sul posto, in via Bellomo, a pochi isolati dalla scuola Don Bosco, sono intervenuti i carabinieri. Inutili i soccorsi per l'uomo che è morto sul colpo.