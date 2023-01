Giornata mondiale dell'istruzione, gli alunni dell'istituto Guarisco a lezione di ambiente dal Wwf

Gli alunni dell'istituto comprensivo "Gaetano Guarisco" di Favara hanno incontrato i volontari del Wwf in occasione della Giornata mondiale dell'istruzione indetta per il 24 gennaio di ogni anno dall'Onu. I ragazzi, in particolare, hanno assistito ad una lezione del presidente del Wwf Sicilia area mediterranea, Giuseppe Mazzotta.

Sono state presentate, inoltre, le iniziative del Wwf nel mondo e in Italia, con particolare riguardo alla fascia meridionale della Sicilia, sottolineando "la colpevole inerzia che permane per porre freno alla catastrofica prospettiva di un clima impazzito a causa del surriscaldamento del globo terrestre da effetto serra".

Ai ragazzi è stato consegnato un attestato di nomina quali "guardiani della bellezza", perché si facciano portatori di un messaggio di civiltà.