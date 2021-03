Incidente lungo la statale 189: si ribalta Fiat Punto, pensionato di 71 anni in ospedale

Pare che l'utilitaria sia stata "toccata" da un'altra macchina, una berlina Bmw. Ma la dinamica non risulta essere per niente chiara e infatti i militari dell'Arma sono ancora al lavoro e oltre che dei rilievi tecnici si stanno occupando anche dell'audizione di diversi testimoni

Un pensionato di 71 anni, V. I., di Milena è finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dopo essere rimasto ferito in seguito ad un incidente stradale verificatosi lungo la statale 189: la Agrigento-Palermo, poco prima di arrivare al bivio per Aragona Caldare, in territorio di Favara.

L'anziano era alla guida della sua Fiat Punto bianca quando, per cause ancora in corso d'accertamento e ricostruzione da parte dei carabinieri, l'utilitaria si è ribaltata. Pare che la Fiat Punto sia stata "toccata" da un'altra macchina, una berlina Bmw. Ma la dinamica non risulta essere per niente chiara e infatti i militari dell'Arma sono ancora al lavoro e oltre che dei rilievi tecnici di rito si stanno occupando anche dell'audizione di diversi testimoni.

Il pensionato di Milena è stato subito soccorso da alcuni automobilisti, compresi coloro che erano all'interno della Bmw. E' stato chiamato il 118 e sul posto s'è precipitata un'autoambulanza che ha accompagnato l'uomo al vicino ospedale di contrada Consolida dove i medici lo stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. Al momento, non si conosce il quadro clinico del ferito.