"L'Asp non risponde alle nostre richieste": il sindaco di Favara chiude gli uffici comunali di via Beneficenza Mendola

"A partire dal 2 ottobre saranno chiusi in via definitiva gli uffici comunali di via Beneficenza Mendola". Lo comunica il sindaco di Favara, Antonio Palumbo dopo i controlli, eseguiti nei mesi scorsi da carabinieri e vigili del fuoco che avevano fatto emergere irregolarità strutturali nei locali adibiti a svariati servizi per l'utenza.

"La decisione - aggiunge lo stesso Palumbo - è stata presa stante il perdurante silenzio da parte dello Servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro dell’Asp di Agrigento cui il Comune, acquisiti i pareri positivi degli altri enti coinvolti, si era rivolto lo scorso 16 agosto per ottenere una proroga rispetto alle prescrizioni avanzate in fase di controllo".

Il sindaco aggiunge: "Richiesta mai riscontrata né in positivo né in negativo. Per questo, i locali saranno definitivamente chiusi e, al fine di garantire i servizi essenziali, verranno create tre postazioni provvisorie, relative agli uffici Anagrafe, Stato civile e Carte d’identità, solo per le urgenze dell’utenza, presso gli uffici comunali ubicati all’interno del cimitero di Piana Traversa, adiacenti all’ufficio collocamento".

"Entro metà ottobre - sempre secondo quanto scrive il sindaco di Favara - dovrebbero essere utilizzabili i nuovi locali di via Beneficenza Mendola 114 (ex Boccone del Povero) che ci consentiranno di superare definitivamente questa situazione emergenziale".