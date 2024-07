Shopping, hotel e spese private pagate col reddito di cittadinanza dei disabili: prosciolta honduregna irreperibile

Non luogo a procedere per irreperibilità dell'imputata: Albina Luz Pineda Urbina, 40 anni, honduregna di origine ma da tanti anni residente a Favara, per il momento se la cava così.

Il giudice per l'udienza preliminare Giuseppa Zampino, sulla base di una legge recente che prevede la chiusura dei processi per imputati irreperibili, ha emesso una sentenza (revocabile nel caso in cui dovesse essere rintracciata) con cui dispone che si proceda solo per gli altri sei imputati.

L'accusa è quella di avere fatto ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza a decine di disabili psichici ospiti della comunità da loro gestita ed essersi appropriati della carta su cui viene caricato il credito usata poi per pagare una camera di albergo, la manutenzione di due porsche e vari acquisti.

Il procuratore di Agrigento, Giovanni Di Leo, nei mesi scorsi, ha chiesto il rinvio a giudizio di sette persone gran parte dei quali riconducibili alla cooperativa sociale Oasi Emmanuele di Favara già al centro di una prima indagine sviluppata nell'ottobre del 2022 dai carabinieri della compagnia di Agrigento, che di recente ha portato ad alcuni rinvii a giudizio, su un presunto giro di spaccio e su alcuni episodi di ricatti sessuali e maltrattamenti che si sarebbero consumati all'interno della struttura.

Sotto accusa: Liliana Chiarelli, 34 anni; Gaetano Gramaglia, 33 anni; Paolo Graccione, 46 anni; Diego Vita, 53 anni; Salvatore Di Caro, 63 anni; Giovanni Di Caro, 30 anni e la stessa Alba Luz Pineda Urbina, 40 anni; tutti di Favara compresa quest'ultima che è originaria dell'Honduras.

Gramaglia, Chiarelli, Graccione e Vita - il primo titolare della cooperativa, Chiarelli assistente sociale e gli altri due nella qualità di dipendenti - sono accusati di avere indotto numerosi disabili loro ospiti a presentare la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza in maniera illecita ovvero omettendo di dichiarare che erano ricoverati, con spese a carico dello Stato, in una struttura di cura.

La circostanza avrebbe portato a bocciare la loro richiesta di ottenere il beneficio. L'accusa di appropriazione indebita viene, invece, contestata sia a loro quattro che agli altri tre indagati.

Pineda Urbina è la familiare di un disabile a cui sarebbe stata sottratta la carta del reddito di cittadinanza per pagare la manutenzione di due porsche, dell'importo complessivo di 1.300 euro, di proprietà dei Di Caro.

La stessa carta sarebbe stata utilizzata dai tre indagati per pagare il conto di un hotel a Tarquinia.

Il titolare e gli altri dipendenti della comunità, invece, avrebbero usato la carta per fare acquisti in numerose attività commerciali. Il procedimento, dopo che è stato depennato il nome dell'honduregna continua il 15 ottobre per gli altri.

