Scritte razziste alla scuola "Bersagliere Urso", l'Arci: "Vanno rimosse"

Invitiamo l'amministrazione comunale e l'istituto comprensivo "B. Urso" di Favara, qualora non avessero gia in programma di farlo, a rimuovere immediatamente, prima dell'inizio dell'attività scolastiche previste per il 22 settembre, la scritta razzista posta sul retro del plesso "L. Pirandello".

"Una scuola che tiene una scritta di questa risma all'interno del suo perimetro che scuola è?"

Afferma Pasquale Cucchiara del direttivo ARCI Agrigento.

"La scritta razzista - dichiara il Presidente del circolo culturale LiberArci Vincenzo Cassaro -"è in contrasto con gli aspetti educativi e pedagogici che si prefigge la scuola. Inoltre, i nostri bambini/e non possono crescere e seguire le attività didattiche in contesti incompatibili con il XXI secolo".

"In passato abbiamo già coperto delle scritte di questo tipo dopo aver sollecitato l'amministrazione comunale.

" Dunque" - conclude Vincenzo Cassaro "qualora l'amministrazione o la scuola non si prodigassero al più presto a ripristinare lo stato originario del muro lo faremo noi, ma a modo nostro".