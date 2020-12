Dopo la bottiglia incendiaria al Comune arriva la scritta: "Voglio i soldi", sale la tensione a Favara

"Voglio i soldi". E' questa la scritta che è comparsa stamani sul portone dell'ex caserma dei carabinieri, di via Beneficenza Mendola a Favara, oggi sede dell'ufficio Tributi del Municipio. Il sindaco Anna Alba s'è già recata alla tenenza dei militari dell'Arma per formalizzare una nuova, ennesima, denuncia a carico di ignoti.

La scritta è comparsa poche ore dopo l'avvertimento fatto, ieri sera, con una bottiglietta incendiaria lasciata davanti al portone d'ingresso del Comune. Anche davanti all'ufficio Tributi è stato appiccato un incendio. Ci sono, sullo scalino di ingresso, dei residui di cartacce e plastica, ma anche odore di liquido infiammabile.

Nonostante non ci siano certezze investigative, sembra essere praticamente scontato che i due episodi abbiano un diretto collegamento: verosimilmente potrebbero essere stati messi a segno dalla stessa persona. I rilievi dei carabinieri della tenenza di Favara sono, al momento, in corso.

La scritta di stamani lascia pensare a quanto era accaduto nei giorni scorsi a Favara: gli operatori ecologici si erano astenuti arbitrariamente - per 15 giorni - dal servizio di raccolta dei rifiuti poiché non pagati, dalle imprese, da mesi. L'emergenza igienico-sanitaria era poi rientrata anche perché, all'inizio del mese, è stato raggiunto un accordo tra sindacati, amministrazione comunale e imprese.

Spetterà all'attività investigativa dei carabinieri della tenenza di Favara, che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigento, stabilire se i tre diversi fatti (sciopero dei netturbini compreso) vi siano collegamenti più o meno diretti.

"Esprimo piena solidarietà e unanime vicinanza al sindaco di Favara Anna Alba e a tutta l'amministrazione comunale per il vile atto intimidatorio di cui è stato vittima l'intero Comune. A nome mio e della mia giunta condanno fermamente atti di viltà come questi che troppo spesso colpiscono amministratori locali che svolgono il proprio compito in prima linea a tutela della legalità e della trasparenza - ha detto, stamani, il sindaco di Agrigento: Franco Micciché - . La Giunta Alba, mi risulta, ha sempre operato con coscienza, puntando allo sviluppo del territorio e al sostegno delle fasce più disagiate del suo Comune".