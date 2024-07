Niente ergastolo per lo stress da Covid? Il padre di Lorena Quaranta: "Uccisa per la seconda volta"

“L'hanno uccisa un’altra volta, è veramente una sconfitta. Provo sdegno per la decisione della Cassazione che ridimensiona tutto per via del Covid, è inaccettabile”. Queste, ai microfoni di AgrigentoNotizie, sono state le parole di Vincenzo Quaranta, padre di Lorena, sulla sentenza che ha annullato l’ergastolo per l’infermiere Antonio De Pace, accusato del brutale assassinio della sua fidanzata commesso nell’abitazione che i due condividevano a Furci Siculo il 31 marzo del 2020.

“Il presidente di Cassazione – aggiunge – secondo me non ha letto neanche le carte, parla di Covid ma dalle chat di Whatsapp di De Pace si evince che non era affetto da nessuno stress perché ogni sera usciva per andare a giocare con gli amici alla Playstation. La rabbia non è solo relativa al caso di mia figlia – dice ancora Vincenzo Quaranta – ma è per tutte le donne uccise da chi diceva di amarle, questa è una giustizia malata. Lancio un appello ai giudici di Reggio Calabria – conclude Quaranta – affinché possano valutare tutto attentamente per poter avere la vera giustizia per Lorena”.

La sorella Danila aggiunge: "Siamo indignati, non ce l'aspettavamo. Stiamo vivendo una situazione del tutto assurda. Non si uccide la propria ragazza perché si è stressati a causa del Covid. Rischia di passare un messaggio devastante per tutte le donne - aggiunge la 27enne -, ovvero che si può uccidere ed evitare l'ergastolo se si è stressati".

Così il legale di parte civile Giuseppe Barba: "Siamo in presenza di una motivazione fantasiosa che si discosta dal contenuto di entrambe le sentenze di merito che hanno motivato abbondantemente circa la insussistenza dei presupposti per poter ritenere l'imputato meritevole di concessione delle circostanze attenuanti generiche".

Il difensore prosegue: "È inspiegabile ancorare tale decisione sulla circostanza che lo stesso abbia agito in un momento di forte disagio emotivo legato al coronavirus. Insisteremo con tutte le nostre forze per fare confermare la sentenza con l’unica pena giusta: l’ergastolo".

