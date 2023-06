Ladri ancora in azione a Favara: rubata cassa automatica per contanti di un bar con 3mila euro

Si intrufolano all'interno di un bar di via IV Novembre a Favara e, senza toccare null'altro, portano via la cassa automatica per i pagamenti in contanti dove vi erano circa 3 mila euro. E' accaduto nelle scorse notti e, stando a quanto risultava ieri, i carabinieri della tenenza cittadina si stanno occupando delle indagini per provare a dare un nome e cognome al ladro o ai ladri che hanno colpito, ancora una volta, un'attività commerciale della cittadina.

Pare che i balordi siano entrati dopo aver forzato un infisso. Hanno comunque avuto vita facile visto che nessuno si sarebbe accorto di nulla, né avrebbe segnalato niente. Senza toccare niente di quello che era all'interno del locale di via IV Novembre, i malviventi hanno messo le mani solo sulla cassa automatica per i pagamenti in contanti e l'hanno portata via, con tutto il suo contenuto: ben 3mila euro.

I carabinieri, anche se mancano le conferme istituzionali, avrebbero già verificato l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati presenti in zona.