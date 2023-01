Ruba la carne e viene bloccato dai vigilantes: caos al supermercato

Ruba della carne in un supermercato di via Capitano Callea a Favara e prova ad allontanarsi. Nulla sfugge però ai vigilantes dell'esercizio commerciale che bloccano l'uomo e chiamano i carabinieri. E' accaduto tutto sabato sera. Dopo alcuni minuti di discussione, e tentativi di spiegazione, il ladro ha pagato quello che aveva arraffato. E per questo motivo il titolare del supermercato ha deciso di non formalizzare alcuna querela nei confronti dell'uomo.

I militari dell'Arma della tenenza di Favara, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, dopo aver ricostruito, per filo e per segno cosa era effettivamente accaduto, non hanno potuto che prendere atto della decisione del commerciante.