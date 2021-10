Si rompe una condotta idrica e un "fiume" di acqua si riversa per strada, le battute di sdegno: "E io pago!"

Si rompe una condotta idrica e un "fiume" di prezioso liquido si riversa per strada nei pressi di piazza Quattro novembre a Favara. Tanti, anzi tantissimi, i favaresi che si sono fermati a guardare lo "spettacolo" fra rabbia e sdegno. "E io pago!" - ha commentato, con un sorriso amaro, qualcuno dei passanti - . Non è chiaro se qualcuno abbia o meno segnalato all'Aica quello che sta accadendo a Favara e quanta acqua si sta, di fatto, perdendo per strada.