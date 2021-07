Abbandonano i rifiuti davanti la chiesa del cimitero, 13 sanzionati dai carabinieri

Si sono sbarazzati dei sacchetti della spazzatura che chissà da quanti giorni tenevano in casa. E lo hanno fatto, violando ogni basilare norma del vivere civile e del rispetto per l’ambiente, abbandonando i rifiuti lungo la strada, davanti la chiesa del cimitero comunale. Non sono stati i soli, certamente. Ma ben 13 sono stati identificati e multati dai carabinieri della tenenza di Favara che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigento.

I militari dell’Arma hanno elevato, ad ogni favarese pizzicato, una sanzione di 80 euro, tanto quanto è stato previsto dall’ordinanza sindacale, arrivando dunque ad un totale complessivo di 1.040 euro.

Ma non è finita, naturalmente. I controlli continueranno visto che, in paese, la raccolta non viene effettuata e tanto il centro quanto le periferie si stanno ormai trasformando in una gigantesca discarica. I carabinieri, pur consapevoli delle difficoltà dovute alla vertenza degli operatori ecologici, fanno il loro lavoro: provano a far rispettare le regole, ma in questo caso provano a scongiurare che veramente tutta quella spazzatura abbandonata per strada – con le elevate temperature e con la pandemia in corso – possa trasformarsi in una concreta minaccia per la salute pubblica. I favaresi, la maggior parte naturalmente, non sanno però più come comportarsi per liberare contenitori e mastelli di tutti i rifiuti che vengono prodotti in ogni abitazione.